شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام حسابات Telegram المتعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك استخدام أكثر من حساب Telegram بنشاط والتبديل بينهما على هاتفك ببساطة وهذه الميزة المخفية لها بعض الخطوات المختلفة على هاتف أيفون وأندرويد، التي نرصدها لك وفقًا لما ذكره موقع "business insider".

الخطوات على أيفونابدأ Telegram واضغط على علامة التبويب Settings في الجزء السفلي من الشاشة.

كما أنه لإضافة حساب جديد، اضغط فوق Add Account واتبع الإرشادات لإضافة الحساب إلى هذا الهاتف.

ويمكنك بعد إضافته، العودة والعثور على قائمة بالحسابات الإضافية؛ اضغط فوقه للتبديل إليه على الفور.





الخطوات على أندرويد فإن العملية مماثلة، ابدأ تطبيق Telegram واضغط على القائمة المكونة من ثلاثة أسطر في الجزء العلوي من الشاشة.

يمكنك لإضافة حساب جديد، حدد السهم المتجه لأسفل على يمين اسمك ورقمك، واضغط فوق إضافة حساب واتبع الإرشادات لإضافة الحساب إلى هذا الهاتف.



كما يمكنك بعد إضافته، العودة إلى القائمة الجانبية المنبثقة للعثور على الحسابات الإضافية والتبديل بينها.