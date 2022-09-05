شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن للأرض أن تترك نظامنا الشمسى؟.. سؤال غريب يجيبه العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يمكن للأرض أن تترك النظام الشمسي حقًا؟ قال ماتيو سيريوتي، مهندس الطيران ومحاضر هندسة أنظمة الفضاء في جامعة جلاسكو في المملكة المتحدة، "إنه أمر غير مرجح للغاية"، ومع ذلك، كما أوضح سيريوتي، أنه "غير مرجح" لا يعني أنه "مستحيل"، واقترح طريقة يمكن نظريًا حدوثها.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، قال سيريوتي: "يمكن تحريك الأرض بعيدًا عن مدارها من خلال عمل جسم ضخم بين النجوم، يطير عبر الفضاء بين النجوم ويدخل النظام الشمسي ويمر بالقرب من الأرض".

وأضاف سيريوتي، "في هذه المواجهة القريبة، والمعروفة باسم" التحليق"، تتبادل الأرض والجسم الطاقة، ويتعطل مدار الأرض، إذا كان الجسم سريعًا وضخمًا وقريبًا بدرجة كافية، فيمكنه إسقاط الأرض في الهروب من مدار موجه خارج النظام الشمسي ".

وافق تيموثي ديفيس، وهو محاضر كبير في الفيزياء وعلم الفلك في جامعة كارديف في المملكة المتحدة، على إمكانية طرد الأرض نظريًا من النظام الشمسي، ولديه فرضيته الخاصة حول كيفية حدوث ذلك.

وأضاف ديفيس، "الكواكب، كما هي موجودة الآن، في مدارات مستقرة حول الشمس، ومع ذلك، إذا كان للشمس مواجهة قريبة مع نجم آخر، فإن تفاعلات الجاذبية لهذه الأجسام يمكن أن تزعج هذه المدارات، وربما تتسبب في اضطراب النظام الشمسي".

ومع ذلك، أشار ديفيس إلى أنه في حين أن هذا السيناريو ممكن، فمن المشكوك فيه بشكل لا يصدق أنه سيحدث، على الأقل، في المستقبل المنظور.