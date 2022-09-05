شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتلقى عددًا كبيرًا من شكاوى المستخدمين خلال يوليو بالهند.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جوجل عددًا قياسيًا من شكاوى المستخدمين في يوليو من هذا العام في الهند، حيث تلقى عملاق البحث 37173 شكوى مستخدم، بزيادة أكثر من 13.6٪ عن يونيو، وقامت الشركة بإزالة 6،89،457 قطعة من المحتوى السيئ في البلاد في نفس الفترة.

وتحتاج جوجل إلى الكشف عن ذلك وفقًا لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة لعام 2021، وبموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة لعام 2021 ، يتعين على منصات الوسائط الرقمية والاجتماعية الكبيرة - التي تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم - نشر تقارير امتثال شهرية.

وشهد شهر يوليو ارتفاعًا حادًا في عدد الشكاوى وإجراءات إزالة المحتوى من قِبل جوجل في الهند، كما ارتفع عدد أجزاء المحتوى التي تمت إزالتها بنسبة 7.6٪، وقالت الشركة إنه كجزء من عمليات الكشف الآلي الخاصة بها ، قامت بإزالة 551800 حسابًا في البلاد.





ما هي معظم الشكاوى

كانت معظم الشكاوى التي تلقتها جوجل من المستخدمين الهنود تتعلق بانتهاكات حقوق الطبع والنشر (35341)، بينما تضمنت الفئات الأخرى العلامات التجارية وأمر المحكمة والمحتوى الجنسي التصويري والتحايل وغيرها.

وتلقى عملاق التكنولوجيا 37173 شكوى من مستخدمين فرديين عبر آليات معينة في الدولة في نفس الفترة، تتعلق بمحتوى طرف ثالث يُعتقد أنه ينتهك القوانين المحلية أو الحقوق الشخصية على منصات جوجل المختلفة.