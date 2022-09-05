شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 69% من الموظفين يخططون لتكريس المزيد من الوقت لتحسين المهارات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ما لا يقل عن 69٪ من المشاركين في استطلاع عبر الإنترنت إنهم يخططون لقضاء المزيد من الوقت في تحسين مهاراتهم التكنولوجية، في حين أن 72٪ يتطلعون إلى تغيير أصحاب العمل أو التحول إلى مهنة جديدة تمامًا وسط الوباء، وفقًا لدراسة حديثة.

ووفقًا للمعسكر التدريبي عبر الإنترنت للتدريب على مهارات الاقتصاد الرقمي، Simplilearn، يسلط التقرير الضوء على اتجاهات الموظفين فيما يتعلق بالتطوير الوظيفي خلال الأشهر الـ 12 الماضية والتوقعات للعام المقبل.

وقال ويل وي لين، رئيس التسويق بشركة Simplilearn، في بيان "لقد ظهرت أهمية التعلم المستمر خلال هذا الوقت": "لقد أثر الوباء على المهنيين بغض النظر عن الجنس أو العمر، وقد كان هذا أيضًا وقتًا صعبًا للكثيرين من حيث النمو الوظيفي. ومع ذلك، من الواعد أن نرى التفاؤل فيما يتعلق بالتطور بعد الوباء، ولا شك في ذلك".

وتم إجراء الاستطلاع لفهم المسارات المهنية للمهنيين في العام الماضي - العقبات التي واجهتهم، وما فعلوه بشكل مختلف لتحسين حياتهم المهنية، وتأثير هذه الإجراءات، والبصيرة على المهارات الجديدة التي تعلموها أو يخططون لتعلمها.



وحصل الاستطلاع على ردود من 750 متعلمًا وحدد 64٪ يتوقعون استمرار النمو الاقتصادي وتلاشي الوباء، وفي حين أشار 37٪ من المستجيبين إلى الافتقار إلى شهادات المهارات أو المهارات الجديدة التي تتطلبها وظائفهم كعقبة أمام النمو الوظيفي، أشار 18٪ إلى الافتقار إلى المهارات الشخصية مثل الاتصال اللفظي والكتابي والمهارات الإشرافية والعرض التقديمي.

أظهر ما لا يقل عن 28٪ من المستجيبين الذين كانوا يخططون لأداء أفضل في أدوارهم الحالية و 30٪ ممن كانوا يتطلعون إلى التحول إلى مهنة جديدة اهتمامًا بمهارات مثل علوم البيانات والتسويق الرقمي وإدارة المشاريع.