شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استطلاعات رأي ودردشة استقصائية.. مميزات جديدة من واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب على استطلاعات الرأي داخل التطبيق، والقدرة على إرسال رسائل نصية إلى نفسك من الأجهزة المرتبطة، ويعمل أيضًا على ميزة دردشة استقصائية جديدة داخل التطبيق تخطط النظام الأساسي المملوك لشركة Meta لاستخدامها للحصول على تعليقات حول الميزات والمنتجات الجديدة.

من المفترض أن يرسل واتساب للمستخدمين طلبًا لإجراء محادثة آمنة أثناء طلب التعليقات، وسيكون لدى المستخدمين خيار رفض هذه الطلبات من واتساب، وفقاً لموقع gadgets360.

كما يمكن أن يعمل واتساب على محادثة استطلاع آمنة داخل التطبيق، ومن المتوقع أن يكون المستخدمون قادرين على رفض الدعوات لإجراء محادثات استطلاعية وحتى منع واتساب من إرسال استطلاعات الرأي في المستقبل، وفقًا لتقرير صادر عن"WABetaInfo".

يقال إن واتساب سيحافظ على خصوصية تعليقات المستخدمين من هذا الاستطلاع، وسيستخدم دردشة الاستطلاع لأغراض التعليقات فقط، ولا توجد معلومات حول متى ستكون هذه الميزة متاحة للمستخدمين، ومع ذلك، من المتوقع أن يتم إصداره في البداية لعدد محدود جدًا من المستخدمين.

حاليًا ، يُظهر واتساب الدردشة مع رقم المستخدم فقط على الجهاز الأساسي، ولا يتم دعمه عند استخدام أجهزة متعددة، وفقًا لمتتبع الميزات، سيتمكن المستخدمون الذين يبحثون عن جهات اتصال على "WhatsApp for Desktop beta" من تحديد أسمائهم في أعلى القائمة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تظهر هذه الدردشة عند محاولة تسجيل الدخول من هاتف ذكي جديد، من المتوقع أن تتوفر هذه الميزة قريبًا على واتساب لنظامي Android و iOS.