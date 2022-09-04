شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تستعد للكشف عن سماعة AirPods Pro 2 هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة أبل تستعد للكشف عن الجيل الثاني من AirPods Pro في حدث "Far Out" يوم الأربعاء، وفقًا لتقرير صادر عن متتبع Apple Mark Gurman، وبينما كنا نتوقع AirPods Pro 2 في وقت ما من هذا العام ، فهذه أول شائعة قوية تشير إلى أنه يمكن إطلاقها هذا الأسبوع.

وجاء في النشرة الإخبارية Power On من Gurman: "ستوفر AirPods Pro الجديدة تحديث الطراز الذي تم طرحه للبيع لأول مرة في أكتوبر 2019"، "لقد أبلغت العام الماضي أن AirPods Pro الجديدة ستصل في عام 2022 ، والآن قيل لي أن يوم الأربعاء سيكون الكشف الكبير عنهم."

ويشاع أن AirPods Pro 2 تأتي مع عدد من الترقيات ، بما في ذلك الجيل التالي من معالج Apple H1، وهناك أيضًا إمكانية للحصول على جودة صوت أعلى باستخدام إما برنامج ترميز الصوت بدون فقدان من Apple (ALAC) الذي يتخلى عن تقنية Bluetooth تمامًا، أو عن طريق إضافة دعم Bluetooth 5.2، الذي يستخدم برنامج الترميز LC3 لنقل الصوت بشكل أكثر كفاءة.



وقد يعتمد AirPods Pro 2 أيضًا تصميم طرف الجناح الموجود في الأذن مثل Beats Fit Pro ، ويمكن أن يأتي مع علبة شحن تصدر صوتًا عند البحث عنها باستخدام تطبيق Find My من Apple.

وبالإضافة إلى AirPods Pro الجديدة ، من المتوقع أيضًا أن تكشف Apple عن iPhone 14 وثلاثية من الساعات الجديدة في حدثها ، بما في ذلك نموذج "قوي" باهظ الثمن للرياضيين الذين يشاركون في الرياضات الخطرة.