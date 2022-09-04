شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. بريطانيا متخوفة من استحواذ مايكروسوفت على Activision بقيمة 69 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة تنظيم مكافحة الاحتكار البريطاني إن استحواذ شركة مايكروسوفت على شركة Activision Blizzard المصنعة لـ "Call of Duty" بقيمة 69 مليار دولار قد يضر بالمنافسة في وحدات تحكم الألعاب وخدمات الاشتراك والألعاب السحابية ، ويجب التحقيق في الأمر بعمق.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) إن الصفقة، وهي الأكبر على الإطلاق في مجال الألعاب ، قد تلحق الضرر بالصناعة إذا رفضت مايكروسوفت منح المنافسين حق الوصول إلى ألعاب Activision الأكثر مبيعًا.

وقالت الهيئة في بيان لها: "نحن قلقون من أن مايكروسوفت يمكن أن تستخدم سيطرتها على الألعاب الشعبية مثل الدمج اللاحق لـ 'Call of Duty' و 'World of Warcraft' لإلحاق الضرر بالمنافسين ، بما في ذلك المنافسون الجدد والمستقبليون في خدمات الاشتراك متعددة الألعاب والألعاب السحابية".

وقالت الهيئة إن مايكروسوفت، مع Xbox، ومنافسيها سوني ونينتندو ، قادت سوق أجهزة الألعاب لمدة 20 عامًا ، مع دخول محدود من المنافسين الجدد، وقال براد سميث ، رئيس شركة مايكروسوفت ونائب رئيسها: "نريد أن يكون لدى الناس وصول أكبر إلى الألعاب، وليس أقل".

قال: "سوني ، بصفتها الشركة الرائدة في الصناعة ، تقول إنها قلقة بشأن Call of Duty ، لكننا قلنا إننا ملتزمون بإتاحة نفس اللعبة في نفس اليوم على كل من Xbox و PlayStation".

وصف العديد من المحللين هذه الخطوة بأنها غير مفاجئة وقالوا إن الصفقة لن تكون ضد المنافسة إذا تم منح المنافسين حق الوصول إلى ألعاب Microsoft ، كما تعهدت Microsoft.