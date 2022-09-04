مميزات تطبيق Driver booster لتحديث تعريفات الجهاز داعم لويندوز 11

برنامج Driver booster هو برنامج يختص بتعريفات الجهاز وتعريف القطع الخاصة به، ان اردنا ان نأخذ الحكاية من بدايتها فمنذ ويندوز 7 تعمل مايكروسوفت على تقديم تعريفات للقطع الخاصة بها ضمن النظام بدون الحاجة لإعادة تثبيت التعريفات كل مرة، تطور الأمر مع Windows 8 حتى Windows 10 و11 فصارت أغلب مكونات الجهاز تعمل بتعرفات افتراضية من Microsoft، عدا كروت الشاشة التي كانت تحتاج الى تعريف منفصل خاص بها، حتى حل علينا هذا التطبيق الذي يساعد في تعريف معظم مكونات الجهاز بكل سهولة، فتعالى نتحدث عنه قليلًا.

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تطبيق Driver booster لتعريف الجهاز

هناك اكثر من طريق لتعريفات جهازك، يمكنك مثلًا التوجه الى الشركة المُصنعة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك لتحميل التعريفات كاملة مرة واحدة، هذه الطريقة أمثل على أجهزة اللابتوب اكثر من أجهزة الكمبيوتر بسبب ان مواقع الشركات توفر كل شيء من التعريفات على موقعها الرسمي، هذه الطريقة الأولى وطريقة سريعة جدًا للقيام بتعريف جهازك بالكامل، طريقة أخرى هي الإعتماد على Windows Update فمايكروسوفت لديها نسخة من كل التعريفات الخاصة بالقطع المختلفة للجهاز وتحدثهم بكل سهولة، الطريقة الثالثة ان تبحث في موقع كل شركة من الشركات المكونة لقطع جهازك من أجل تحميل التعريفات الخاصة بجهازك مما يأخذ وقتًا طويلًا منك، تقريبًا انا استعمل الطريقة الأولى والثالثة معًا، فانا اقوم بتحميل كل التعريفات من موقع الشركة المصنعة لجهاز اللابتوب الخاص بي مرة واحدة من ثم أقوم بتعريف كارت الشاشة بشكل منفصل عن طريق التحميل من موقع الشركة الخاصة بكارت الشاشة الخاص بي.

ماذا ان كنت لا تريد ان تتعب كل هذا التعب؟ تطبيق واحد يقوم بفعل كل شيء وتعريف كل شيء مرة واحدة، هذا هو تطبيق Driver booster الذي يستطيع تحميل كل التعريفات مرة واحدة، التطبيق خفيف بواجهة سلسة، يقوم بكل شيء تلقائي لا يحتاج منك غير الأوامر البسيطة، فكرة التطبيق كله ان تقوم بالضغط على Scan ليفحص التطبيق جهازك ويتأكد من أي التعريفات تحتاج الى تحديث، ومن ثم تختار التعريفات التي تريد تحديثها والضغط على Install، الأمر بغاية السهولة التطبيق بعد ذلك سيحمل كل التعريفات ويثبتها بشكل تلقائي بدون أي تدخل منك.

مميزات Driver booster

أداة تعمل بشكل تلقائي

يمكنه اصلاح وتحديث كل التعريفات القديمة او المتضررة في ضغطة واحدة

يمكنه اعادة تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد تثبيت التحديثات

يتوافق مع كل نسخ وينجوز

يقوم بعمل نسخة احتياطية من كل التعريفات قبل التحديث لضمان الحفاظ على البيانات

عيوب Driver booster

التطبيق غير متوافق مع Linux او Mac او Android

لا يعطي التفاصيل حول كل التعريفات الناقصة

في بعض الأوقات لا يستطيع تثبيت التعريفات بشكل تلقائي يجب تحديثها بشكل يدوي

سعر اشتراك Driver booster

معظم المزايا متوفرة بشكل مجاني لا تحتاج لإشتراك

الإشتراك الشهري بسعر 12.95 دولار

الإشتراك لنصف عام يساوي الاشتراك بسعر 33.9 دولار

الإشتراك لعام كامل بسعر 74.85 دولار

استعمال Driver booster

افتح التطبيق

اضغط على زر Scan الكبير في منتصف الشاشة أمامك

اترك التطبيق ليقوم بفحص الجهاز

بعد الفحص اضغط على زر Install لتثبيت التحديثات

الخلاصة Driver booster وتحديث تعريفات الجهاز

تعريفات الجهاز هي من أكثر الأمور المرهقة بعد تحديث ويندوز وبعد تثبيت النسخة الجديدة من النظام، بسبب ان الأمر يأخذ وقتًا طويلًا ويستهلك طاقة عالية منك من أجل الحصول على أبسط الأمور على جهازك، التعريفات مهمة لا يمكن انكار ذلك حيث انها تربط الهاردوير والقطع المختلفة من جهازك بنظام التشغيل الذي تستعمله لذلك فاستعمال تطبيق مثل Driver booster مهم من أجل الحصول على أفضل سرعة من أحل تحديث التعريفات الخاصة بك، بالطبع أمور مثل كروت الشاشة ننصح بتحميلها من مواقعها الرسمية سواء AMD او Nvidia لضمان ان التعريف سيتم تحميله بالكامل ببرامجه بخواصه المختلفة.

تحميل Driver booster