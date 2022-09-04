شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل الفضائى يلتقط صورة جديدة لمجرة ذات شكل غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة جديدة من مجرة ​​قزمة غير منتظمة تسمى"NGC1156"، وتبرز النجوم ذات اللون الأحمر الساطع في الصورة الجديدة للمجرة غير تقليدية، تقع على بعد 25 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الحمل، وتتميز ببنية فريدة على عكس معظم المجرات الأخرى، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الفضاء الأوروبية "ESA" ، وهي شريك في المهمة، وفقاً لموقع space.

كتب مسئولو وكالة الفضاء الأوروبية في البيان الذي أصدروه عن صورة هابل الجديدة: "تستحضر آلاف النجوم الساطعة مجرة ​​حلزونية، لكنها تفتقر إلى البنية الملتفة "المميزة"، وتمثل الأزهار الحمراء الساطعة المنتشرة عبر الصورة مناطق تكوّن نجمي مكثف، مما يغذي الطاقة القصوى للمجرة، ويعطي تدفقات غاز الهيدروجين المتأين من هذه النجوم الفتية وهجًا أحمر.

وتظهر المجرات الحلزونية عادةً انتفاخًا مركزيًا مكونًا من نجوم قديمة باهتة محاطة بقرص مسطح دوار من النجوم الساخنة، في حين أن NGC 1156 لديها مركز ممتلئ بكثافة مع الأجيال الأقدم من النجوم، فإن نجومها الأصغر لا يتم احتواؤها في الأذرع الحلزونية الواضحة التي تدور حول المجرة، نظرًا لأنه يفتقر إلى أي نوع من الأشكال المتميزة، لا هيكل حلزوني ولا بيضاوي، فقد صنف علماء الفلك "NGC 1156" على أنها مجرة ​​قزمة غير منتظمة، وتم تصنيفها أيضًا على أنها معزولة لأنه لا توجد مجرات أخرى قريبة بما يكفي للتأثير على شكلها الغريب واستمرار تشكل النجوم، وفقًا للبيان.