شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة "دون ليند".. رائد فضاء بناسا ساعد فى أول مسيرة للبشرية على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي دون ليند، رائد فضاء سابق في ناسا ساعد في تخطيط أول مسيرة للبشرية على سطح القمر قبل إطلاقه على مكوك الفضاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، وكتبت عائلته في نعي: "إن دون أقرب ما يكون إلى رجل النهضة الحقيقي ومثال للرجل الذي يمكنه فعل كل شيء والقيام به بشكل جيد، وفقاً لموقع space.

وأصبح ليند رائد فضاء مع مجموعة "ناسا الأصلية التاسعة عشرة"، وهي المجموعة الخامسة من المتدربين في وكالة ناسا، والتي تم اختيارها في عام 1966، وشمل المجموعة ثمانية رواد فضاء سافروا إلى القمر، بما في ذلك اثنان من رواد الفضاء في أبولو.

في 29 أبريل 1985، انطلق ليند كمتخصص في مهمة "STS-51B" على متن مكوك الفضاء "تشالنجر"، بالنظر إلى أن اثنين من زملائه الستة كانوا رواد فضاء في حقبة أبولو، كان متوسط ​​عمر الطاقم، وكانت المهمة أيضًا بمثابة الرحلة الثانية لوحدة مختبر Spacelab الأوروبية المبنية والأولى التي تحمل مجموعة كاملة من التجارب.

ولد دون ليزلي ليند في 18 مايو 1930 في ميدفال بولاية يوتا بالولايات المتحدة، وحصل على بكالوريوس العلوم في الفيزياء من جامعة يوتا عام 1953 ثم التحق بالمدرسة المرشحة لضباط البحرية الأمريكية في نيوبورت، رود آيلاند.

وخدم أربع سنوات مع البحرية الأمريكية في سان دييغو وعلى متن حاملة الطائرات "يوإس إس هانكوك، وسجل أكثر من 4500 ساعة طيران، والتحق بالمدرسة وحصل على الدكتوراه في الفيزياء النووية عالية الطاقة في عام 1964، عمل في مركز "جودارد" لرحلات الفضاء التابع لناسا في جرينبيلت بولاية ماريلاند كفيزيائي فضاء، حيث درس الجسيمات منخفضة الطاقة داخل الغلاف المغناطيسي للأرض والفضاء بين الكواكب.