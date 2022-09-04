شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يخوض تدريبات مع بطل فنون قتالية قبل مباراته فى UFC.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج، متابعيه وجمهوره مقطع فيديو له وهو يتدرب مع بطل الفنون القتالية المختلطة "Khai 'The Shadow' Wu"، قبل ظهور المقاتل الأول فى بطولة UFC بإحدى مبارياته، ليلة السبت، فى مواجهة Joshua Dillon، وشارك زوكربيرج، الفيديو مع متابعيه عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، والذى يستعرض خلال تبادل اللكمات والركلات مع منافسه.

وفى مقطع الفيديو شوهد الاثنان وهما يتصارعان على الأرض، بينما يصرخ "wu": "لطيف"، وذلك عندما اندفع زوكربيرج تجاه بطل الفنون القتالية " khai wu" ليتغلب عليه، وفى الفيديو الذي حصد أكثر من 200000 إعجاب حتى ليلة السبت، سرعان ما انتشر على نطاق واسع بما فى ذلك مشاهدة أبطال آخرين في عالم الفنون القتالية المختلطة، كما ورد فى تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهر زوكربيرج مؤخرًا في بودكاست The Joe Rogan Experience ، وكشف لـ"روغان" عن حبه لفنون القتال المختلطة، وقال زوكربيرج في البودكاست: "أنا حقًا أحب مشاهدة UFC على سبيل المثال، لكني أحب أيضًا ممارسة هذه الرياضة".



لاعب الـ mma

وأوضح أن القتال مهم حقاً بالنسبة له ويساعد في الحفاظ على مستوى طاقته وتركيزه، وتابع: "هذا لأن لدى صلة به منذ بداية تفشى وباء كورونا COVID ، فقج حصلت على خبرة فائقة فى ركوب الأمواج، ثم فى MMA. وأنا أعرف الكثير من الناس الذين يفعلون ذلك"، وأضاف أن رياضة MMA مثال للشئ المثالى، لأنه يشبه، إذا توقفت عن الاهتمام لثانية واحدة، فسوف ينتهي بك الأمر فى القاع."