تسريب فتح صندوق Google Pixel 7 Pro قبل الإعلان الرسمي

Google Pixel 7 Pro لن يصدر الا بعد شهر تقريبًا، وعلى الرغم من ذلك فإن الهاتف يحصل على المزيد من التسريبات كالعادة، ليس الأمر غريبًا ان تظهر تسريبات عن هواتف جوجل قبل مؤتمر Apple الذي يُصادف السابع من هذا الشهر، هذه المرة ظهر صندوق الهاتف وأحد البائعين في بنجلاديش يقوم بفتحه، يُظهر لك الهاتف ولمحة عن ما سيحمله الصندوق، تعالى نتحدث سريعًا عن ما رأينا.

فتح صندوق هاتف Google Pixel 7 Pro

الهاتف الذي لم يُعلن عنه بعد تسرب له فيديو لفتح الصندوق من أحد المتاجر في بنجلاديش، فيديو قصير انتشر على موقع فيسبوك يوضح العلبة النهائية او الصندوق النهائي الذي سيصدر فيه الهاتف للمشتريين بعد اصدار الهاتف، الهاتف هو النسخة النهائية حيث انه يحمل شعار Google ولا يحمل شعار النماذج الخاص بجوجل، الطبيعي وباللون الأسود اللامع الذي تم تسريبه في وقت سابق، نفس الصندوق الرفيع الذي يعني انه لا يوجد شاحن في الصندوق ومن انعكاسات الضوء من الشاشة يظهر لنا ان جوجل هذه المرة اختارت ان تكون الشاشة أقل انحناء من الموجودة في Pixel 6 Pro.

الفيديو

غير ذلك فإن تجربة فتح صندوق Google Pixel 7 Pro مشابهة بشكل كبير ومتطابقة مع تجربة فتح صندوق Pixel 6 Pro بنفس الصندوق الرفيع وكابل USB Type-C to Type-C، لا شاحن في العلبة كالعادة، لكن ما لفت انتباهي في الفيديو أكثر واتعجب من أنه لم يلاحظه احد، الساعة التي يرتديها صاحب الفيديو، انها ساعة Google Pixel Watch، نفس الشاشة المُسربة والتصميم والحجم، تختلف عنها فقط في نوع قفل الأساور الخاصة بالساعة من المفترض ان تستعمل جوجل اساور مخصوصة لكن هناك تحويلات بين الأساور العادية واساور الـ22 مللي تُباع فهذا أمر طبيعي، اعني الساعة تشبه الـPixel Watch بشكل كبير وان كان هذا هو شكلها في الواقع فشكلها ممتاز جدًا، نحن في انتظار الإطلاق الرسمي في أكتوبر بناء على عادة جوجل في مواعيد إطلاق الأجهزة، لذلك فلننتظر ونرى

صور من الفيديو

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