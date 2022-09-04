شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة فى الولايات المتحدة.. iPhone يتفوق على نظام Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفوق iPhone على نظام Android ليطالب بأغلبية سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة لأول مرة على الإطلاق، حيث هناك عدد أكبر من أجهزة "iPhone" المستخدمة في الولايات المتحدة أكثر من أي نوع آخر من الهواتف الذكية، نقلاً عن شركة التحليلات Counterpoint Research، وفقاً لمقع engadget.

ذكرت صحيفة Financial Times أن iPhone قد تجاوز نظام Android البيئي بأكمله في يونيو ليطالب بنسبة 50% من حصة السوق الأمريكية، وبذلك حققت شركة Apple أعلى نصيب لها على الإطلاق في سوق الهواتف الذكية الأمريكية.

حققت Apple هذا الإنجاز على الجزء الخلفي من "القاعدة النشطة المثبتة" لجهاز iPhone ، وهو مقياس يأخذ في الاعتبار جميع الأشخاص الذين يستخدمون جهاز iOS بعد شراء جهاز مستخدم.

في الأيام الأولى لـiPhone ، لم يكن لنظام iOS المعروف آنذاك باسم iPhone IOS ما يقرب من 50 في المائة من حصة السوق، وفي ذلك الوقت، سيطرت شركات مثل Blackberry و Nokia و Motorola على مساحة الهواتف الذكية، أما بحلول عام 2010، بعد عامين من ظهوره لأول مرة، تفوق نظام Android على نظام التشغيل iOS للمطالبة بقاعدة التثبيت الأكبر، منذ ذلك الحين، كان نظام تشغيل Google للجوال هو القوة المهيمنة في سوق الهواتف الذكية العالمية، حيث حصل على أكثر من 70 بالمائة من حصة السوق اعتبارًا من عام 2022، وفقًا لـ Statcounter.