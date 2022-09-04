شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير خلفية متصفح Safari على هاتفك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر
Apple iPhone يعمل بنظام iOS 13/14/15
متصفح الويب Safari
قم بالملاحظة: لا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت لتغيير صورة الخلفية في متصفح الويب Safari.
إليك كيفية تخصيص متصفح الويب Safari باستخدام خلفيات مختلفة.
1. قم بتشغيل متصفح الويب Safari على جهاز iPhone الخاص بك.
2. اضغط على الرمزين المربعين في الجانب الأيمن السفلي من الشاشة.
3. الآن اضغط على أيقونة + من أسفل الجانب الأيسر من الشاشة.
4. اضغط على زر التبديل بجانب صورة الخلفية
5. يمكنك أيضًا استخدام صورك المخصصة وتعيينها كصور خلفية.
كرر نفس العملية إذا كنت تريد تغيير الخلفية مرة أخرى.
إنها طريقة سريعة وسهلة لتغيير خلفية iPhone Safari. كما هو مذكور أعلاه ، يمكنك إما استخدام الصور الخاصة بك أو خلفيات الخلفية المضافة حديثًا من Apple.