شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة بريطانية تطالب مسئولى ميتا وبنترست بالحضور شخصية فى قضية وفاة فتاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر قاضي التحقيقات في قضية وفاة الفتاة "مولي راسل" أن شركة Meta العملاقة للتكنولوجيا يجب أن ترسل مسئولًا تنفيذيًا كبيرًا من الولايات المتحدة للإدلاء بأدلة في التحقيق في وفاتها، حيث انتحرت الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا في عام 2017 بعد أن شاهدت صورًا مختلفة لإيذاء النفس والانتحار على Instagram وPinterest.

وجادلت Meta، التي تملك Instagram، في مراجعة ما قبل التحقيق أنه يجب تقديم الدليل عبر رابط فيديو من أمريكا، ومن المقرر أن يبدأ التحقيق في محكمة شمال لندن كورونيرز في 19 سبتمبر الجاري، وقال كاويلفيون غالاغر كيو سي، محامي ميتا، إن رئيسة سياسة الصحة والعافية إليزابيث لاجون ستتطلب "سفرًا كبيرًا ووقتًا طويلاً في لندن" للحضور شخصيًا.

وبدلاً من ذلك، قالت إن لاجون ستكون مستعدة لبدء تقديم شهادتها في الساعة 05:00 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة لتتزامن مع جلسات الاستماع التي تبدأ في الساعة 10:00 في لندن.

كما جادل موقع Pinterest أيضًا بأن أحد مسؤوليها التنفيذيين لا يمكنه السفر إلى لندن بسبب اجتماع عمل مهم، وقيل أيضًا إن رئيس العمليات المجتمعية العالمي جود هوفمان يشعر بالقلق بشأن كوفيد والحاجة إلى حماية والديه المسنين.

لكن أوليفر ساندرز، محامي عائلة راسل، قال إن طلب الإدلاء بشهادة عن بعد "كان عدم احترام للأسرة وعدم احترام للمحكمة"، وتابع "ما لدينا هنا هو شركتان أيرلنديتان اختارتا تقديم شهود في الولايات المتحدة"، وحكم كبير المحققين أندرو والكر ضد شركات التكنولوجيا وأمر شهودهم بالمثول أمام المحكمة شخصيًا للإدلاء بشهادتهم.

ثم طلب السيد ساندرز من Meta الكشف عن مزيد من المعلومات حول المواد التي قامت الشركة بتنقيحها، وقال إن أسماء الحسابات التي تحتوي على مواد ضارة تم اقتراحها على Molly بواسطة خوارزمية Instagram لم يتم توفيرها من قبل Meta.

وقال للمحكمة إن الأسرة، من هارو، شمال غرب لندن، وجدت صعوبة بالغة في فهم كيف يمكنها إرسال مواد "من جانب واحد إلى طفل ولكن لا يمكنها إرسالها إلى الأسرة أو الطبيب الشرعي بعد وفاتها".

وردت Meta على أنه يقع على عاتقها واجب قانوني بموجب القانون الإنجليزي والقانون الأمريكي لحماية الخصوصية وكانت قلقة بشأن "التحديد المحتمل لمستخدمي Instagram الضعفاء".