بالاسماء.. الحكم بإعدام 31 عنصرا أمنيا بقضية قتل المعلم أحمد الخير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قضت محكمة أم درمان في العاصمة الخرطوم، الإثنين، في حكم أولي بالإعدام شنقا بحق 31 من منتسبي جهاز الأمن السوداني في قضية قتل المعلم والناشط السياسي أحمد الخير “تحت التعذيب”.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي، قضى -في حكم قابل للاستئناف- بالإعدام شنقا بحق 31 وسجن 3 آخرين لمدة ثلاث سنوات، إضافة لتبرئة 7 من منتسبي الأمن في قضية مقتل المعلم الخير تحت التعذيب، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتمسكت أسرة أحمد الخير بالقصاص بعد سؤال المحكمة لها عن خيارها بين العفو أو القصاص.

واحتشد الآلاف من المتظاهرين أمام مقر المحكمة في أم درمان لدعم أسرة القتيل والمطالبة بالقصاص، ورددوا هتافات عقب النطق بالحكم مؤيدة له منها “يحيا العدل”.

وفي 28 أغسطس/ آب الماضي شهدت محكمة أمدرمان، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل أحمد الخير، داخل معتقل في منطقة خشم القربة بولاية كسلا، شرقي السودان، في فبراير/ شباط الماضي.

ومثل 41 متهما أمام المحكمة وبرأت ثلاثة منهم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعقدت المحكمة 22 جلسة.

واعتقلت قوة من جهاز الأمن السودان، المعلم أحمد الخير من منزله بضاحية “خشم القربة”، في 27 يناير الماضي، قبل أن يلقى مصرعه – تحت التعذيب – قيد الاعتقال بمدينة كسلا في 31 من ذات الشهر.

وينتمي أحمد الخير لحزب “المؤتمر الشعبي” الذي أسسه الراحل حسن الترابي، وجاء اعتقاله بعد انطلاق احتجاجات شعبية في منطقة “خشم القرب” ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير.

*أسماء المحكوم عليهم بالإعدام شنقا حتي الموت في قضية مقتل الأستاذ أحمد الخير تعذيبا:

فاروق عثمان إبراهيم محمد من منطقة ولاية نهرالنيل برتبة نقيب 32 عاماً

ميرغني فاروق محمد يسكن الكلاكلة 28 عام ملازم

عبد الله هاشم عمر مهدي يسكن كسلا حي الدرجة 28 عام ضابط

سمؤال محمد خلف الله القضارف حي الجمهورية 39 عام

إسماعيل محمود عمر يسكن مدينة أروما عريف ٢٤ عام

محمد أونور إبراهيم مدني كسلا حي الجمهورية رقيب 33 عام

محمد حامد عثمان شريف حلفا الجديدة رقيب 35 عام

البريد عيسى سليمان حامد الدمازين 26 عاماً

خالد مبارك عبد الله الشيخ الدمازين 29 عام

عثمان محمد أحمد يحيى. النيل الأزرق رقيب 28 عام.

مدحت سفيان عبد الرحمن أحمد الروصيرص وكيل عريف 24 عام

بكري نعيم إبراهيم عبد الله الحلنقة كسلا مربع 10 وكيل عريف 26 عام

مأمون سراج مختار عبد السلام / الدندر وكيل عريف 25 عام

السيد أحمد الصديق علي موسى سنجة عريف 24 عام

يونس موسى حمزة محمد سنار رقيب 24 عام

مصطفى علي إبراهيم شرقية وكيل عريف 25 عام

بكري المهدي عثمان عبد الله الروصيرص 21 عام..

غاندي محمد ماسي الدمازين وكيل عريف 26عام

المهتدي بالله حيدر عوض الجاك سنجة جندي 21 عام

دفع الله زكريا يحيى علي الدمازين جندي 23 عام

إبراهيم محمد علي مالك النيل الأزرق23 عام

فضل محمد آدم يوسف سنار جندي 23 عام

الطيب سبت جمعة عبدالله النيل الأزرق 24 عام

إسماعيل يوسف إدريس الدمازين جندي 25 عام

مصعب محمد فكي عمر كسلا جندي 24 عام

عزام حسن داؤود إبراهيم بورتسودان جندي 24 عام

سيف الدين يحيى عثمان رجب سنار 23 عام