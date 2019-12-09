عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

حمدوك : قلصنا شروط رفع قائمة الارهاب من 7 الى 2

امين ديوان الزكاة : سندعم مبادرة التيار لاطلاق السجناء

القراي : يجب تديم من وضعوا مناهج التلقين لمحاكمة

انطلاق جولة المفاوضات بين الحكومة والحركات غدا

الاخبار

رفع الحصانة عن متهمين بفض الاعتصام

محاكمة مسؤول بالقصر الجمهوري متهم باخفاء سيارة

صوت الامة

حمدوك بالخرطوم : شرط واحد لازالة السودان من الارهاب

صديق المهدي: 150 مليار دولار اموال الشعب المنهوبة

الجريدة

الحركة الإسلامية تحرض أئمة مساجد لإجهاض الحكومة

النائب العام: رفع حصانات متهمين بفضّ الاعتصام

مواطنون يكشفون عن محاولات نافذين بالنظام البائد لإزالة غابة السنط بسنار

الزعيم الأزهري تعفي طلاب دارفور المتهمين بالعمل مع الموساد من الرسوم الدراسية

وقفة تضامنية مع قوات الدعم السريع ومواطنون يستنكرون

السوداني

البرهان: الجيش عصيّ على كلّ محاولات الاختراق والاستقطاب السياسي

حمدوك: خفضنا التعويضات الأمريكية من 11 مليار دولار إلى مئات الملايين

عبد الرحمن المهدي يعتذر للشعب ويعلن استعداده للمساءلة القانونية

المتحدث باسم وفد الوساطة الجنوبي للسوداني: جوبا مؤهلة أكثر من أيّة دولة لاستضافة فرقاء الأزمة في الشمال

الدار

إعلان خط سير مسيرة يوم (14) المليونية سيتم قبل 24 ساعة من انطلاقها

قيادي: هنالك حملة على الدعوة الاسلامية بالبلاد نحو العلمانية

النائب العام يكشف عن رفع الحصانة عن متهمين بفض الاعتصام

حمدوك: زيارة امريكا تاريخية ومهمة للسودان

مقتل سوداني واصابة آخرين في هجوم بالسعودية

اليوم لطلاب الشهادتين.. امتحان الرياضيات للأساس والفيزياء للثانوي

الرأي العام

النائب العام يكشف عن رفع الحصانات عن مُتهمين بفض الاعتصام

حمدوك: لم نتفق على مبلغ تعويضات حتى ندفعه لامريكا

الشيوعي:الدعم الخارجي مشروط ويجب الا نعول عليه

تمديد اتفاق(القلد) ستة اشهر ببورتسودان

آخر لحظة

رفع الحصانات عن مُتهمين بقتل متظاهرين

حمدوك: شرط واحد ونخرج من قائمة الإرهاب

القراي يُطالب بمحاكمة واضعي المناهج

الحرية والتغيير: (11 ) معياراً لاختيار الولاة

الدولار يقفز إلى (83) جنيهاً

أخبار اليوم

عبدالرحمن الصادق يعتذر للشعب السوداني عن مشاركته في النظام السابق.

حمدوك : تبقى شرطين لإزالة السودان من قائمة الإرهاب .

قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال تلتقي بالفريق أول البرهان والفريق حميدتي.

الوطن

عبد الرحمن المهدي: أخطأت بقبول المنصب وأعتذر للشعب السوداني ومستعد للمساءلة

النائب العام يكشف عن رفع الحصانات عن متهمين بفض الاعتصام

حمدوك: السودان قلص ققواته باليمن من 15 ألفاً إلى 5 آلاف

اليوم التالي

حمدوك يعلن خفض عدد قواتنا باليمن إلى خمسة آلاف

حجز قضية المخلوع البشير للقرار بعد استلام المرافعات الختامية

نتنياهو يدعو إلى انتخاباتٍ مباشرة بينه وبين غانتس

الانتباهة

رفع الحصانة عن ضباط متهمين بقتل متظاهرين

الحكومة: تبقى شرط واحد لرفع العقوبات الأمريكية

عبد الواحد: لم أتلق دعوة من توت لمفاوضات جوبا

تمديد وثيقة القلد لمدة ستة أشهر ببورتسودان

قفزة جديدة في أسعار الدولار

النيابة: أقوال شهود فضّ الاعتصام ستظل سريّة

المعارك تتواصل لليوم الثاني بين قوات سلفاكير ومشار

الحداثة

القراي: المناهج التي لا تتضمن حقوق الطفل والإنسان”فاشلة”

وزير المالية: أموال ضخمة نهبت وستعاد عاجلاً أو آجلاً

الخرطوم تطلق دفعة جديدة من مركبات النقل العام

شبكة الصحفيين تطالب بوضع حدٍ لتمثيل الرزيقي في المحافل الدولية

إصابة 15 شخصًا إثر هجوم قوة نظامية على قرية بريفي كسلا

الحرية والتغيير: لا اتجاه لاختيار الولاة على أساس جهوي

النائب العام: لا توجد حهة لديها حق سحب بلاغات شهداء الثورة