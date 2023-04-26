البيت الأبيض يعلن مقتل أمريكي ثان في السودان



أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن أمريكيا ثانيا لقي حتفه في السودان، وإن الولايات المتحدة تقدم المساعدة لعدد صغير من الأمريكيين الراغبين في مغادرة البلاد، في ظل الاشتباكات المستمرة على الرغم من تراجع العنف بشكل كبير على ما يبدو.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض للصحفيين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تواصل العمل مع طرفي الصراع لتثبيت وقف إطلاق النار من أجل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

وأردف قائلا: "نناشد كلا من الفصيلين العسكريين" الالتزام بوقف إطلاق النار "وتمديده"، مضيفا أن "مستويات (العنف)... يبدو بشكل عام أنها انخفضت كثيرا"، مضيفًا: "المستويات تراجعت لكننا نريد أن نرى المستويات عند الصفر".

وتأتي تصريحات البيت الأبيض في وقت احتدم فيه القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على مشارف العاصمة الخرطوم رغم هدنة تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ 11 يوما.

وقال كيربي إن بايدن "طلب (توفير) كل خيار يمكن تصوره لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأمريكيين"، وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل "بنشاط على تسهيل مغادرة عدد صغير نسبيا من الأمريكيين" الراغبين في الرحيل.

وأضاف أن بعض المواطنين الأمريكيين وصلوا إلى بورتسودان لإجلائهم من هناك وأنهم يتلقون الدعم، وذكر أن الولايات المتحدة تواصل دعم جهود محدودة أخرى للإجلاء.

وقال كيربي للصحفيين، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نشرت فرقا في المنطقة، وهي مستعدة لمد يد العون في تقديم المساعدات الإنسانية لكن لا بد من استمرار أي وقف لإطلاق النار وتمديده.