السودان: مقتل 460 شخصًا وإصابة 4630 آخرين منذ بدء الاشتباكات

كشفت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 460 شخصا وإصابة 4630 آخرين، منذ بدء الاشتباكات في البلاد بين قوات الدعم السريع والجيش السودانى بتاريخ 15 أبريل الجاري.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن الوفيات موزعة على 11 ولاية لم تحددها، مشيرة إلى أن ولاية الخرطوم سجلت 166 حالة وفاة 2343 إصابة حتى يوم الاثنين.

وأشارت إلى أنها تتواصل مع مسؤولي الترصد المبني على الأحداث في جميع الولايات لرصد الإصابات والوفيات والتأثيرات الأخرى الخاصة بالحرب.

وذكرت في البيان أن هناك قلة في عدد الإصابات والوفيات في اليومين الماضيين واستقرارا في خدمات الطوارئ بالمستشفيات العاملة، مشيرة إلى تمكن بعض الكوادر الطبية من الوصول للمستشفيات وتغيير الفرق العاملة.

والاثنين، أعلنت الأمم المتحدة أن 459 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 4000 جراء الاشتباكات المتواصلة في السودان منذ 15 أبريل الجاري.

ومنذ 15 أبريل الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.