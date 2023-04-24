السفير السعودي بالخرطوم: جهود التهدئة في السودان لم تتوقف



قال علي بن حسن جعفر، السفير السعودي بالخرطوم، إن عمليات إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان مستمرة، موضحا أن يجرى التواصل مع الرعايا بالولايات السودانية لإجلائهم.



وأضاف "جعفر"، خلال حديثه مع قناة "العربية"، اليوم السبت أن المملكة العربية السعودية ساعدت بإجلاء رعايا دول عدة وإيصالهم لجدة، كما نسقت مع دول عربية وأجنبية لإجلاء رعاياها.

مغادرة سفن من بورتسودان تحمل أكثر من 2000 شخص

وأشار سفير السعودية بالخرطوم إلى أن اليوم سيشهد مغادرة سفن من بورتسودان تحمل أكثر من 2000 شخص، مؤكدا أن جهود التهدئة في السودان لم تتوقف، و الآلية الثلاثية مستمرة بالعمل على وقف التصعيد بالسودان.

وأوضح سفير السعودية بالخرطوم: "نتواصل مع طرفي الصراع بالسودان لوقف إطلاق النار".