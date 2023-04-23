عملية نوعية عراقية.. إجلاء الطاقم الدبلوماسي من السودان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، نجاح إجلاء الطاقم الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في العاصمة السودانية الخرطوم، وفقا لما نشرته وكالة أنباء العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان مساء اليوم السبت، إنه تم نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم بعملية نوعية.

وبدأت صباح اليوم السبت، عملية إجلاء موسعة للرعايا تستمر حتى الآن من قبل عدد من الدول العربية والعالمية من السودان على خلفية الاشتباكات الأخيرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت الخارجية السعودية في بيان، إن المملكة أجلت رعايا من جنسيات مختلفة عربية ودولية، منها الكويت وقطر والإمارات وتونس ومصر وكندا وبنجلاديش، وبوركينا فاسو وباكستان والهند وبلغاريا والفلبين من السودان، حيث تم إجلاء 91 سعوديا، و66 من رعايا دول أخرى بينهم دبلوماسيون من السودان.

كذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي، بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين من السودان بناءً على التوجيهات الملكية في هذا الشأن.