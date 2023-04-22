أبو الغيط يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في السودان

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي في تصريح له أمس الجمعة، أن اتفاق وقف إطلاق النار سيتيح الفرصة لاستعادة الهدوء، بما يسمح للمدنيين بالحصول على الاحتياجات الأساسية وفتح الممرات الإنسانية للتعامل مع الحالات الحرجة، وتمكين المستشفيات من العمل.



وأشار المتحدث إلى النداء الإنساني الذي كان قد أطلقه أبو الغيط الأربعاء الماضي، وناشد فيه طرفي النزاع بوقف إطلاق النار خلال أيام العيد.

ووافق الجيش السوداني على هدنة لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم، لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الإنسانية.



وأعربت القوات المسلحة في بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، عن التزامها بمتطلبات الهدنة ووقفها لأي تحركات عسكرية.

وأجلت اليابان رعاياها من السودان بعد أحداث الاشتباكات الدامية التي تشهدها المدن والقرى السودانية بسبب النزاع العسكري بين قوات الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع.