بريطانيا تجهز لعقد جلسة مفتوحة بمجلس الأمن لإعادة الهدوء للسودان

كشفت تقارير دولية، عن عزم بريطانيا عقد جلسة مفتوحة بمجلس الأمن حول السودان خلال يومين.

وأعلن محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي" تلقيه اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ناقش خلاله جميع القضايا المتعلقة بالأزمة الراهنة، في ضوء الهدنة الإنسانية، وأهمية فتح ممرات آمنة للمواطنين والمقيمين وتسهيل حركتهم من أجل الحصول على المساعدات الممكنة.



وأكد "حميدتي"، أن الاتصال ناقش ضرورة الإلتزام بالوقف الكامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للعاملين في الحقل الانساني والطبي لا سيما موظفوا الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.



ووجه "حميدتي" الشكر لغوتيريش على حرصه واهتمامه بأمن واستقرار السودان، ونتطلع إلى المزيد من جهود الأمم المتحدة ومنظماتها في الجوانب الانسانية وتقديم المساعدات بما يخفف الآثار السلبية على شعبنا.