الجيش السوداني يعلن تقديم المساعدة اللازمة لتأمين إجلاء رعايا الدول

أعلن الجيش السوداني، منذ قليل، موافقة قائده عبد الفتاح البرهان على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين إجلاء رعايا عدد من الدول وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد، جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال بيان للجيش السوداني: "ينتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات القادمة"، متابعًا: "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، ستقوم بإخلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم"، لافتا إلى أنه "يتوقع الشروع في ذلك فورا".

وأضاف البيان: "جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة السعودية، وسيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الأسلوب".