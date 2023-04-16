الأوضاع في السودان.. ما الدور المصري في تهدئة الأمور؟

‏كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية في بيان رسمي نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن القوات المصرية تتابع الأوضاع في دولة السودان الشقيقة عن كثب لمعرفة الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية، مؤكدًا على تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان وجار التنسيق مع الجهات المعنية في السودان؛ لضمان تأمين القوات المصرية.

وأهابت القوات المسلحة المصرية، بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية المشاركة في إجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان.



ماذا يحدث في الأراضي السودانية



‏بدأت القصة بعد ما ‏وقعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالبلاد ‏بعد خلاف بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" على قضية ضم الدعم السريع إلى صفوف الجيش.

وتبادل طرفا المواجهات في السودان الاتهام حول المسؤولية عن نشوب الاقتتال، وعلى أثر هذه الخلافات قامت طائرات حربية تابعة للجيش السوداني تقصف مواقع تابعة للدعم السريع، لتعلم قوات الأمن السريع السيطرة على قاعدتي مروي وجبل أولياء الجويتين وقواعد عسكرية في الفاشر بدارفور

‏ثم تحدثت قوة الأمن السريع عن استسلام جنود مصريين في مروي.

وعلقت مصر "إنها تنسق مع السلطات السودانية لضمانة سلامة قواتها التي تشارك في مهام تدريبية".

‏ونشرت الصفحة الناطقة باسم الجيش السوداني بيان عن رئاسة الأركان إنها لن تخوض أي مفاوضات قبل حل "ميليشيات حميدتي المتمردة" في إشارة إلى قوات الدعم السريع، هذا و تتواصل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع رغم الدعوات الدولية للتهدئة.

وقال الجيش السوداني إن قواته سيطرت على مدينة نيالا بعد هروب قوات الدعم السريعة من المدينة الواقعة غرب البلاد.

و ردت عليه قوات الدعم السريع إنها سيطرت على منطقة المظلات بأم درمان.



‏الجنود المصريين داخل الأراضي السودانية

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو "إنهم يتعاملون مع الجنود المصريين كإخوة، ونعمل على إخلائهم سريعًا، مضيفًا نحن ملتزمون بأمن وسلامة العسكريين المصريين".



‏وأفادت تصريحات تلفزيونية أن 65% من أفراد قوات الدعم السريع في الخرطوم، نفدت ذخيرتهم واستسلموا، موضحة أن 25% من مناطق في شرق النيل والعيلفون وشمبات وسوبا وأم درمان لم تحسم بعد، موضحة، أنه تم حسم 75% من باقي مناطق الخرطوم لصالح الجيش، كما حسم 95% من التفلتات الموجودة في العاصمة السودانية الخرطوم.