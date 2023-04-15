رويترز: قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مقر البرهان

أعلنت قوات الدعم السريع، السيطرة السيطرة على مقر رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، وفقًا لوكالة رويترز.

وأفادت وكالة رويترز، اليوم السبت، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية.

وفي وقت سابق، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.

وقد اعتقلت قوة عسكرية، تتشكل من عدة أفرع عسكرية، عددا من الوزراء في حكومة حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.

وذكرت أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن قوة عسكرية اعتقلت المستشار فيصل محمد صالح بعد اقتحام منزله.

وترددت أنباء عن انتشار إغلاق طرق وجسور في الخرطوم، كما تم فصل المناطق الرئيسية في العاصمة السودانية عن بعضها البعض.