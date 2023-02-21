بث مباشر مبارة "رجال طائرة الأهلي" ضد بني ياس الإماراتي في البطولة العربية اليوم الثلاثاء 21_2_2023

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 21 فبراير 2023

كتب اخبار الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الثلاثاء عندما يلتقي مع نظيره فريق بني ياس الإماراتي في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.



من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة استاد القاهرة الدولي، ويسعى الفريق إلى الفوز بها بعد أن حقق فوزا مهما أمس الاثنين على حساب فريق مصافي الشمال العراقي بثلاثة أشواط نظيفة في أول مبارياته بالبطولة.

ويتواجد رجال طائرة الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم فرق: مصافي الشمال العراقي والوكرة القطري وخيبل اليمني وبني ياس الإماراتي والسيب العماني،فيما تضم المجموعة الأولى كلا من : الأهلي القطري والميناء اليمني وكاظمة الكويتي والنصر البحريني والصداقة الفلسطيني والسويحلي الليبي.