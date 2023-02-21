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بث مباشر مبارة "رجال طائرة الأهلي" ضد بني ياس الإماراتي في البطولة العربية اليوم الثلاثاء 21_2_2023

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السودان نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 21 فبراير 2023

بث مباشر مبارة

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اخبار الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الثلاثاء عندما يلتقي مع نظيره فريق بني ياس الإماراتي في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

 

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة استاد القاهرة الدولي، ويسعى الفريق إلى الفوز بها بعد أن حقق فوزا مهما أمس الاثنين على حساب فريق مصافي الشمال العراقي بثلاثة أشواط نظيفة في أول مبارياته بالبطولة.

 

 

ويتواجد رجال طائرة الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم فرق: مصافي الشمال العراقي والوكرة القطري وخيبل اليمني وبني ياس الإماراتي والسيب العماني،فيما تضم المجموعة الأولى كلا من : الأهلي القطري والميناء اليمني وكاظمة الكويتي والنصر البحريني والصداقة الفلسطيني والسويحلي الليبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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