شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكي يحكي معاناة 6 أشهر و غيبوبة الساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه مر بظروف قاسية للغاية بعد تعرضه لحادث سيارة أليم في أغسطس من العام الماضي.

وقال عمرو زكي في تصريحات عبر قناة الزمالك:" عُدت للحياة منذ 40 يوماً فقط، وعلى مدار 6 شهور ماضية أتنقل بين المستشفيات".

وتابع:"الحادث تسبب في قطع بالرأس استوجب 55 غرزة و3 شروح بالأضلاع وشرخ بالظهر والحوض"

وروى البلدوزر تفاصيل الحادث:" كنت عائداً من الساحل الشمالي واصطدمت سيارتي بحافلة سياحة وبعدها دخلت في غيبوية".

وأثنى عمرو زكي، على الجهود التي يقدمها مرتضى منصور خلال رئاسته للنادي الأبيض.، معلقاً :"مرتضى منصور يوفر جميع احتياجات المنظومة الكروية في النادي من الألف للياء ويترك للاعبين الابداع داخل المستطيل الأخضر".

وأنهى زكي:" لاعبو الزمالك ليس لديهم أي حجج أو اعذار لتحقيق النجاح بعد أن قامت الإدارة بتوفير كافة احتياجاتهم".