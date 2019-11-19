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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبي وجنوب إفريقيا بث مباشر اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت من 23 سنة يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيرة جنوب إفريقيا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت من 23 سنة، المقامة في مصر حالياً. مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي و جنوب إفريقيا بث مباشر اليوم الثلاثاء19-11-2019 في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت من 23 سنة يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيرة جنوب إفريقيا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت من 23 سنة، المقامة في مصر حالياً.

مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي و جنوب إفريقيا بث مباشر اليوم الثلاثاء19-11-2019 في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت من 23 سنة، وتقام المباراة علي " استاد القاهرة الدولي"، في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، معلقاً علي المباراة "حسام الدمسيسي".





مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي و جنوب إفريقيا بث مباشر اليوم الثلاثاء19-11-2019 في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت من 23 سنة



مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي و جنوب إفريقيا بث مباشر اليوم الثلاثاء19-11-2019 في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت من 23 سنة

ويسعي المنتخب الأولمبي للفوز علي نظيره جنوب أفريقيا والصعود لربع النهائي والتتوج باللقب، والتأهل لاولمبياد طوكيو 2020.

مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي و جنوب إفريقيا بث مباشر اليوم الثلاثاء19-11-2019 في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت من 23 سنة، ويأتي ترتيب المنتخب الاولمبي في المجموعة الاولي في المركز الاول برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في جميع مباريات دور المجموعات.



مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي و جنوب إفريقيا بث مباشر اليوم الثلاثاء19-11-2019 في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت من 23 سنة

مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي و جنوب إفريقيا بث مباشر اليوم الثلاثاء19-11-2019 في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت من 23 سنة، تغلب المنتخب الأولمبي علي نظيره مالي في اول مباراة بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد في الدقيقة 29 من زمن المباراة.



مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي و جنوب إفريقيا بث مباشر اليوم الثلاثاء19-11-2019 في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت من 23 سنة مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي و جنوب إفريقيا بث مباشر اليوم الثلاثاء19-11-2019 في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت من23 سنة، وفي ثاني مباراته تغلب علي منتخب غانا بنتيجة 2-3 في مباراة مثيرة جمعت بينهم علي استاد القاهرة. مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي و جنوب إفريقيا بث مباشر اليوم الثلاثاء19-11-2019 في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت من23 سنة، وفي ثاني مباراته تغلب علي منتخب غانا بنتيجة 2-3 في مباراة مثيرة جمعت بينهم علي استاد القاهرة.



مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي و جنوب إفريقيا بث مباشر اليوم الثلاثاء19-11-2019 في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت من 23 سنة

مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي و جنوب إفريقيا بث مباشر اليوم الثلاثاء19-11-2019 في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت من 23 سنة، وفي مباراته الثالثه فرض سيطرته و نجح في التغلب علي منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1 وسجل مصطفي محمد الهدفين في شباك منتخب الكاميرون