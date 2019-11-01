الامارات | كلباء يهزم «السماوي» ويبلغ النقطة الـ6

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يهزم «السماوي» ويبلغ النقطة الـ6 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق كلباء أمس ذاكرة الانتصارات، بعد الوصول إلى النقطة السادسة، والفوز على بني ياس 2-1، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، بفضل التألق الكبير لحارسه جمال السراح، والمجري جوجاك، اللذين أسهما بشكل كبير في الفوز الثمين لـ«النمور».

وشهدت المباراة استعانة الحكم عادل النقبي بتقنية الفيديو «الفار»، في ثلاث مناسبات، كما واشهر بطاقتين حمراوين بوجه لاعبي السماوي فواز عوانة، وسهيل النوبي. ونجح كلباء من نيل ضربة جزاء بعد عرقلة الأردني ياسين البخيت من قبل خميس الحمادي، سجل منها جوجاك الهدف الأول في الدقيقة (19).

ونال بعدها «النمور» ضربة جزاء ثانية، بعد العودة إلى «الفار»، عندما لمست الكرة يد البرازيلي كوندي، تولى مهمة تنفيذها مجدداً جوجاك، ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء. في المقابل جاء هدف بني ياس الوحيد عن طريق رأسية سلطان الشامسي (60).