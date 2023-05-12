شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الرابعة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري على فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة العالم للاسكواش التي استضافتها شيكاغو الأمريكية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في مباراة الدور النهائي، على مواطنه كريم عبد الجواد المصنف الـ17 عالميًا بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 44 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-6, 11-6.

وسبق لعلى فرج، قبل النسخة الأخيرة، وتوج بالبطولة فى 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022، بينما توج كريم عبد الجواد ببطولة العالم مرة واحدة سابقة كانت في موسم 2016.

وكانت نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، قد توجت بلقب السيدات، وفازت الشربيني على مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية، بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-4, 12-10.

وتعد هذه المرة السابعة التي تحصد فيها نور الشربيني لقب بطولة العالم، والخامسة على التوالي للبطلة المصرية.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج، والبطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، لقب بطولة العالم فى النسخة الماضية.

وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، قبل النسخة الأخيرة، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023، قبل أن تضيف لقبها السابع.