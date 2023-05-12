شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يختتم استعداداته اليوم لمواجهة قيرغستان بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يختتم منتخب مصر للكرة الشاطئية اليوم الجمعة تدريباته لمواجهة قيرغستان في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كاس العرب التي تحتضنها السعودية في الفترة من 11 إلى 20 مايو الجاري.

ويواجه منتخب مصر بقيادة مصطفى لطفى منتخب قيرغستان بدلا من السودان الذى انسحب من البطولة بسبب أوضاع الحرب في البلاد، ليتم استدعاء منتخب قيرغستان بدلا من السودان ليشارك في مجموعة مصر وعمان وفلسطين.

وخاض منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، مباراتين وديتين أمام نظيره السعودى فاز بهما بنتيجة 5/3 و 5/2، وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على على الإمارات قبل السفر مباشرة، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفى سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد مصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه .

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك ، وإسلام شاكر مدير المهمات.