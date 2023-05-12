شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يشارك فى البريميرليج باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة الدورى العالمى "البريميرليج"، والتى تقام فى اليابان فى الفترة من 9 إلى 14 يونيو المقبل، كما يستعد المنتخب أيضا للمشاركة فى بطولة العالم التى تقام بالمجر فى أكتوبر المقبل.

وكان اتحاد الكاراتيه أقام بطولة كأس مصر فى الأقصر لتنشيط السياحة وبطولة لإقامة بطولة مصر الدولية. ويستعد منتخب الكاراتيه للمشاركة فى الدورى العالمى الذى يقام بالمغرب فى الفترة من 12 إلى 14 مايو الجارى أيضا.