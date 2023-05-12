شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة السهم الماسى للقوس والسهم باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة بطولة " السهم الماسي" للقوس والسهم بملاعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي، وتستمر منافساتها حتى مساء السبت .

ومن المقرر أن تقام اليوم الجمعة منافسات عمومي الرجال والسيدات 70 متر ، ومنافسات تحت 21 سنة شباب وشابات 70 متر ، ومنافسات تحت 18 سنة ناشئين وناشئات 60 متر، ومنافسات تحت 16 سنة بنين وبنات 50 متر ، وعمومي رجال وسيدات في القوس المركب 50 متر.

وتقام يوم السبت منافسات 50 متر مفتوح "بنين وبنات" في القوس الأولمبي والمركب تحت 14 سنة، ومنافسات 25 متر منافسات قوس أولمبي ومركب " تحت 14 سنة بنين وبنات"، ومنافسات 18 متر مفتوح بنين وبنات قوس أولمبي ومركب لذوي الهمم، بالإضافة لمنافسات تحت 12 سنة بنين وبنات، وتحت 10 سنوات بنين وبنات، و تحت 8 سنوات بنين وبنات.