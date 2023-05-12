الدوري الأوروبي.. - يوفنتوس يتفادى الهزيمة أمام إشبيلية وروما يكسب الأسبقية أمام باير ليفركوزن



انتزع يوفنتوس الإيطالي تعادلاً عسيرًا من ضيفه إشبيلية الإسباني (1-1) الخميس في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.



وبادر المغربي يوسف النصيري بافتتاح النتيجة للفريق الأندلسي (26).



إلاّ أنّ فيديريكو غاتي خطف هدف التعادل للبيانكونيري في اللحظات الأخيرة من المباراة (90+7).



وتُجرى مواجهة الإياب الخميس المقبل على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في إشبيلية.



وكان إشبيلية "ملك" المسابقة من دون منازع في عصرها الحديث بعدما أحرز لقبها ست مرات بين 2006 و2020، في طريقه إلى فوز غالٍ في تورينو بيد أنّ يوفنتوس صاحب 3 ألقاب في البطولة القارية نجح في تفادي الخسارة وأعاد الأمور إلى نقطة الصفر.



وفي حال فوزه بالمسابقة سيضمن فريق المدرب ماسيميليانو أليغري مشاركته في دوري أبطال أوروبا في ظل الحديث عن توجّه لحسم جزء من النقاط الـ15 التي استعادها في استئنافه للعقوبة المرتبطة بالتلاعب المالي، حيث يحتل المركز الثاني قبل 4 مراحل على نهاية الموسم.



من ناحيته، عاد إشبيلية إلى التألق بعد بداية صعبة في "الليغا" حيث انتقل من التفكير بتجنب الهبوط إلى التفكير بإحراز لقب "يوروبا ليغ" بعدما كان أخرج مانشستر يونايتد الإنكليزي في ربع النهائي (2-2 و3-صفر)، وذلك منذ وصول مدربه الجديد خوسيه لويس مينديليبار (62 عاماً) في آذار/مارس خلفاً للأرجنتيني خورخي سامباولي.



وفي مباراة أخرى، كسب روما الإيطالي الأسبقية أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني بفوزه عليه بهدف دون ردّ الخميس في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.



وفرض إيدواردو بوفي نفسه نجمًا للمباراة بتوقيعه لهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (63).



وتُجرى مواجهة الإياب الخميس المقبل على ملعب "باي أرينا" في ليفركوزن.



ونجح روما في استغلال عاملي الأرض والجمهور في سعيه إلى تعزيز حظوظه في مواصلة المشوار في المسابقة التي يعقد عليها آمالا كبيرة في ضمان تواجده في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تضاءلت حظوظه في حجز بطاقته عبر الدوري حيث يحتل المركز السابع.



أما باير ليفركوزن، الطامح إلى ضمان المشاركة أيضًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عبر مسابقة اليوروبا ليغ بعد أن بات مسعاه في تحقيق هذا الهدف من بوابة البوندسليغا عسيرًا، فسيكون مطالبًا بتدارك الأمور على أرضه.

(بي إن سبورت)