شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى اليوم الجمعة 12 / 5 / 2023 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون ملعب "حمادي العقربي" برادس مسرحا لمواجهة الكلاسيكو بين الاهلى والترجى التونسى الليلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا و على أن يحتضن استاد القاهرة مباراة العودة الجمعة القادمة.

وصعد النادي الاهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.

موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى

يستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى والمقرر لها العاشرة مساء اليوم الجمعة فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد حمادي العقربي "رادس" بتونس.

حكام مباراتى الأهلى والترجى التونسى

يدير الكينى بيتر كاماكو مباراة الأهلى الترجى فى ذهاب نصف النهائى الأفريقى على ملعب رادس، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.

بينما يدير الموريتاني بيدا دحاني مباراة العودة في القاهرة يوم 19 مايو، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.