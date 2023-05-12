شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح مهرجان الألعاب المائية فى "سوما باى" بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الخميس، مهرجان الألعاب المائية بسوما باى بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والذى يقام خلال الفترة من 8 حتى 15 مايو الجارى.

حضر حفل افتتاح المهرجان كل من الكابتن طيار حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، والمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة، والمهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة "سوما باي".

يتضمن مهرجان الالعاب المائية بطولة كأس العالم للسباحة فى المياه المفتوحة، وتصفيات كرة الماء الشاطئية، وكأس العالم للسباحة الفنية.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي توجه الدولة المصرية لاستضافة مختلف المنافسات الدولية على مدار العام وتنظميها على أعلى مستوى داخل المنشآت الرياضية التى تتميز بها البلاد، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين فى مهرجان الألعاب المائية من مختلف دول العالم.

وأشار إلى دور تلك البطولات فى الترويج للسياحة بمصر، والحرص على اقامتها فى المحافظات والمدن السياحية، مشيداً بالعلاقة الوطيدة التي تربط الاتحاد الدولي بنظيره المصرى وحرصه على التعاون وإسناد تنظيم فعالياته الدولية لمصر ثقةً فى الإمكانيات والمقومات الكبيرة التى تتمتع بها.

من جهته، وجه حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لالعاب الماء الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة لدعمه الدائم ، معرباً عن ثقته فى تحقيق النجاح على المستوى التنظيمي لهذا المهرجان والذي سيشهد منافسة كبيرة بين جميع المشاركين.



