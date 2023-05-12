شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 3 لاعبين فى أسوان لمباراة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الطبي بنادي أسوان لتجهيز وتأهيل اللاعبين المصابين، وهم محمد عطوة وإسلام صلاح وديلسون كامونى، قبل مواجهة الزمالك بالدوري والمقرر لها يوم 18 مايو الجاري.

ورفض أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان مواجهة أي فريق من فرق منطقة الإسماعيلية وديًا، خلال معسكره المغلق المقام بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويخشى الرمادي من خسارة أي عنصر في الفريق قبل جولات الحسم بالدوري، خاصة أن الفريق يعانى من عدة إصابات خلال الفترة الأخيرة زادت الضغوط على الفريق الذى يسعى لانهاء الموسم في مركز جيد بمنتصف جدول الترتيب.

ويستعد فريق أسوان لمواجهة الزمالك فى الدوري، المحدد لها 18 مايو الجاري، في الجولة 28 من مسابقة الدوري باستاد القاهرة الدولى. وعقد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بنسيان الهزيمة الأخيرة من إنبي فى الدورى، والتركيز على مباراة الزمالك وطالب الرمادي اللاعبين بتكرار نتيجة الدور الأول أمام الزمالك، حيث فاز تماسيح النيل في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل فريق أسوان المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 12 مباراة، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.