شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نهائى بطولة العالم للاسكواش بسيطرة مصرية على لقبى الرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، منافسات الدور النهائي ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 12 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وضمنت مصر لقب بطولة العالم لرجال الاسكواش، وذلك بعد تأهل الثنائي، علي فرج المصنف الرابع عالمياً ولاعب وادي دجلة، وكريم عبد الجواد المصنف رقم 17 إلى المباراة النهائية.

كما ضمنت مصر أيضاً لقب السيدات بتأهل نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالميا، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية، إلى المباراة النهائية، لتسيطر مصر بذلك على لقب الرجال والسيدات.

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج، والبطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، يحملان لقب بطولة العالم فى النسخة الأخيرة.

وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023.

فيما سبق لعلى فرج وتوج بالبطولة فى 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022.