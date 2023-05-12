شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى مرانه الختامى استعدادا لمباراة الترجي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الأهلي مرانه الختامي لمباراة الترجي، الذي أقيم على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس. وخاض الفريق مرانه مساء الخميس على ملعب مباراة الترجي، وفي نفس توقيت إقامتها غدًا في الثامنة مساء بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت القاهرة، بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى من المران.

واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات فنية تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وخاض حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شويير تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان كولر عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل تناول وجبة الغداء مساء الخميس، لمواصلة الحديث عن كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة. وحرص السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، على حضور المران الختامي للفريق اليوم على ملعب المباراة.

وأقيم ظهر اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الغد، بحضور مندوبي الناديين ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وحضر الاجتماع من الأهلي كل من: سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على كافة الضوابط الإدارية والتنظيمية للمباراة، وتقرر أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود كاملًا، والحارس الزي الأخضر، فيما يرتدي الترجي القميص باللونين الأحمر والأصفر والشورت والجوارب الحمراء.

ويدير الكينى بيتر كاماكو مباراة الأهلى الترجى فى ذهاب نصف النهائى الأفريقى على ملعب رادس، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.

وصعد النادي الاهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.