شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد الشناوي مع الأهلى قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في كرة القدم توقيت العودة أهم من العودة نفسها، وهذا ما فعله محمد الشناوي حارس الأهلي الذى قدم أفضل مستوياته في لقاء السوبر، وكان سببا في تتويج الأهلي باللقب على حساب العنيد بيراميدز، وهو ما يجعله في معنويات عالية قبل موقعة الترجي المقرر لها العاشرة من مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة باستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاش الشناوي أوقاتًا صعبة مع الأهلي منذ آخر مباراتين في كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد وفلامنجو، وتواصل هذا التراجع في مباريات الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

عودة الشناوي أمام بيراميدز كشفت عن معدن حارس الأهلي، الذى كان حائط الصد في العديد من المناسبات والبطولات في سنواته الأخيرة، ليصالح جماهير فريقه مهديًا لقب السوبر للمرة الثالثة عشر في 20 نسخة.

حمى الشناوي عرين الأهلي في 35 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، استقبل فيها 23 هدفًا، لكنه حافظ على نظافة شباكه في نفس العدد من المباريات، وهو أكثر حراس الدوري في قائمة الكلين شيت برصيد 13 مباراة.

إجمالًا شارك الشناوي مع الأهلي في 249 مباراة في كل البطولات على مدار تاريخه، استقبل خلالهم 156 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 141 مباراة، وتوج بـ16 بطولة حتى الآن.

الشناوي هو أخطبوط الأهلى، وأيقونة الفوز بالمباريات المهمة، وحتى إن تراجع مستواه لفترة، فإنه ينتفض ليرد على المشككين، حاصد في طريق المصالحة مع الجماهير، كثيرا من الثقة وكثيرا من الألقاب.