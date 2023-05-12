شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها غدا السبت، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد نصر، محمد بيومي، عصام صبحى، كريم عرفات، محمد دسوقي .

الوسط: عماد حمدى، سيرجي أكا، محمد مخلوف، أحمد مدبولى، محمد عبد السميع، عمر الساعى، كريم الديب، ياو أنور، محمود الشبراوي.

الهجوم: فراس شواط، محمد الشامي.

ويغيب عبد الرحمن مجدى عن الإسماعيلي بعدما أثبتت الأشعة معاناته من مزق في العضلة الأمامية، ليخرج بشكل رسمي من قائمة الفريق أمام الزمالك.

وأكد أسامة خليل، المتحدث الرسمى لنادى الإسماعيلى، أن إدارة الإسماعيلى صرفت جزءا من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك، كما رصدت مكافآت خاصة حال الفوز من أجل مواصلة التقدم فى جدول الدورى.

ويفقد نادى الإسماعيلى خدمات محمد حسن لاعب وسط الفريق أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها السبت، بعدما حصل محمد حسن على كارت أحمر مباشر بعد تدخله القوى على قدم المغربى محمد الشيبي، خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حصدها بعد خوض 25 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.