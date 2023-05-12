شكرا لقرائتكم خبر عن هل تمهد أزمات الترجي طريق الأهلى لنهائى الأميرة السمراء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش فريق الترجي التونسي أوقاتا صعبة بعدما طاردته الأزمات قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي، في إطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشرة مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس.

تراجع النتائج على الصعيد المحلي أبرز الأزمات التي تطارد الفريق التونسي، بعدما الخسارة الثانية مؤخرًا أمام الأفريقي، بعد أيام من سقوطه أمام الصفاقسي، في الدوري التونسي، ليخسر فريق الدم والذهب في 3 مباريات من آخر 4 مواجهات.

الهزائم المتلاحقة دفعت بعض الأصوات للمطالبة بإقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة نبيل معلول، قبل مباراته الهامة أمام النادي الأهلي، ليكون هذا التحدي الأكبر أمام مدرب يسعى لتصحيح المسار لكن أمام خصم عنيد يعرفه جيدًا.

كل هذه الأحداث المتصاعدة جاءت لتُعمق جراح الترجي بعد صدمة الحرمان من حضور الجماهير في 4 مباريات مع تعليق تنفيذ العقوبة في مباراتين، تعقيبا على شغب جماهير الفريق التونسى في مواجهة شبيبة القبائل بربع نهائي الأبطال.

أما على التحديات الفنية فتتمثل في معاناة الترجي من عدة غيابات على مستوى جميع خطوطه قبل مواجهة الأهلي والتي وصلت لـ6 لاعبين مؤثرين، تباينت أسباب غيابهم بين إصابة وإيقاف، كما تحوم الشكوك حول عدم قدرة الحارس معز بن شريفية على اللحاق بالمباراة.

تاريخيًا يميل تاريخ مواجهات الفريقين لصالح الأهلي، حيث فاز المارد الأحمر 10 مرات مقابل 4 فقط حسمها الترجي التونسي، وكان التعادل حاضرًا في مواجهات الفريقين 8 مرات.. فماذا تحمل لنا المواجهة رقم 23 بين الأهلى والترجي؟!