شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تطارد إنجاز أسطورة ماليزيا فى نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، تشكل خطراً على الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد، والتى توجت ببطولة العالم لسيدات الاسكواش 8 مرات فى تاريخها قبل اعتزال اللعبة، وما زالت نور الشربيني أمامها الكثير لتقدمه فى اللعبة وتسجل أرقاماً قياسية جديدة.

وتستعد الشربيني لخوض النهائي التاسع لها في بطولة العالم بموسم 2023، وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021،و2022ـ2023.

بينما حصدت نور الشربيني وصافة بطولة العالم في 2017 بعد هزيمتها في المباراة النهائية أمام رنيم الوليلي بطلة الاسكواش المعتزلة، وحصلت الشربيني على لقب بطلة العالم تحت عمر 19 سنة وهي في سن 13 عاماً.

وتلتقى نور الشربيني مع مواطنتها نوران جوهر في نهائي النسخة الحالية من بطولة العالم. وضمنت مصر لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش، وذلك بعد تأهل الثنائي، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالميا، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية إلى المباراة النهائية ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 12 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني على النيوزيلندية جويل كينج بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-6, 6-11, 11-4.