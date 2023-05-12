شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأهلي يلبي دعوة السفير المصري على العشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لبّى وفد الأهلي دعوة السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، على العشاء، مساء اليوم بمنزله، وذلك على هامش وجود بعثة الفريق الأول للكرة في تونس، استعدادًا لمباراة الفريق أمام الترجي المقرر لها مساء غد الجمعة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وضم وفد الأهلي كلا من: المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الأهلي في تونس، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري. وتبادل رئيس بعثة الأهلي والسفير المصري الدروع والأعلام على هامش الزيارة.

ووجه الدماطي الشكر للسفير المصري إيهاب فهمي، على الجهد الكبير الذي بذله مع بعثة الأهلي منذ وصولها إلى مطار قرطاج بتونس، وحرصه على تذليل أي صعاب في طريق البعثة. وكان السفير المصري قد حرص على حضور مران الفريق الأول أمس في تونس، كما حضر اليوم المران الختامي.

ويلتقى الأهلي نظيره الترجي في الثامنة مساء غد بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.