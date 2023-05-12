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شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأهلي يلبي دعوة السفير المصري على العشاء والان مع تفاصيل الخبر
وضم وفد الأهلي كلا من: المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الأهلي في تونس، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري. وتبادل رئيس بعثة الأهلي والسفير المصري الدروع والأعلام على هامش الزيارة.
ووجه الدماطي الشكر للسفير المصري إيهاب فهمي، على الجهد الكبير الذي بذله مع بعثة الأهلي منذ وصولها إلى مطار قرطاج بتونس، وحرصه على تذليل أي صعاب في طريق البعثة. وكان السفير المصري قد حرص على حضور مران الفريق الأول أمس في تونس، كما حضر اليوم المران الختامي.
ويلتقى الأهلي نظيره الترجي في الثامنة مساء غد بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وفد الأهلى في تونس
وفد الأهلى في تونس
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