شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: الاستقرار يمنح الأهلى الأفضلية على حساب الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسام البدري، المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، تحذيرا للاعبي الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، من فريق الترجي، مؤكدا أن الكرات الثابتة أحد نقاط القوة في فريق باب سويقة.

وقال البدري من تونس، في تصريحات تليفزيونية: "كل الكلام في تونس حاليًا حول مواجهة الترجي أمام الأهلي، وأتمنى فوز الفريق الأحمر وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الوصول للنهائي قبل لقاء الإياب في القاهرة".

وأضاف: "مواجهة الترجي والأهلي صعبة للغاية، والفريقان لهما خبرات كبيرة في افريقيا، لكن قوام الفريق الأحمر وحالة الاستقرار تمنحه الأفضلية في لقاء الغد، والمواجهة عبارة عن شوطين الأول في تونس والثاني في القاهرة، وبالتأكيد الجهاز الفني للأهلي يعلم حالة منافسه جيدًا، ولكن كل مباراة لها ظروفها رغم تعثر الترجي مؤخرا في الدوري التونسي ومعاناته من بعض الغيابات".

وتابع البدري: "الأهلي حصد البطولة في السنوات الأخيرة كما وصل للنهائي ويمتلك لاعبيه خبرات كبيرة، وهو ما يمنحهم فرصة كبيرة من أجل الفوز، وبالتأكيد الجماهير المنافسة للترجي تتمنى صعود الأهلي للنهائي وهذه هي كرة القدم، لكن في النهاية الروح الرياضية هي التي تسود بين جميع الفرق".

وواصل: "مواجهة الأهلي والترجي ستكون صعبة، وأعتقد أن الفريق التونسي سيظهر بشكل مُغاير عما ظهر به في لقاءات الدوري مؤخرًا، وسيعمل على تحقيق أفضل نتيجة، وأتمنى أن يتعامل الأهلي بشكل جيد وهناك بعض التفاصيل الصغيرة هي التي سوف تحسم اللقاء".

وزاد: "الترجي يعاني من بعض الظروف الصعبة، ولو تم الضغط عليه مبكرا من جانب لاعبي الأهلي، سيؤدي إلى توتر لاعبيه بشكل واضح، كما أن عدم حضور الجماهير أمر سلبي بالنسبة لنبيل معلول ورفاقه بكل تأكيد".

وأكمل: "من عوامل قوة الترجي الكرات الثابتة والاختراق من على الأطراف، كما يضم لاعب مميز وهو محمد علي بن رمضان الذي يعتبر من أبرز اللاعبين وله دور كبير في الاختراق من العمق، وبالتأكيد كولر قادر على التعامل مع المنافس جيدًا".

وأردف: "هناك لاعبون جيدون في الترجي مثل أنيس البدري وبن حمودة وبن رمضان، لكن هناك نواقص أخرى في الترجي، وأحذر لاعبي الأهلي من الكرات الثابتة، خصوصا أن الفريق التونسي يمتلك لاعبين طوال القامة، قادرين على التعامل بشكل جيد مع هذه الألعاب".

واستطرد: "لا أعرف الحالة البدنية للاعبي الأهلي في الفترة الأخيرة، لكن محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمود متولي لديهم خبرات كبيرة في خط الدفاع، وفي الغالب سيعتمد كولر على 3 لاعبين في الوسط، وطريقة اللعب في النهاية سيحددها المدير الفني".

وأتم: "التوقع في كرة القدم صعب وكل مباراة يكون لها ظروفها الخاصة، لكن أتمنى فوز الأهلي بكل تأكيد وصعوده لنهائي دوري أبطال أفريقيا".