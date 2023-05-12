شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 11 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 11 / 5 / 2023 شهدت العديد من الأخبار التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

طبيب الأهلى يؤكد جاهزية جميع اللاعبين قبل مواجهة الترجى فى نصف نهائى أفريقيا

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي جاهزية لاعبي الفريق من الناحية الطبية لمباراة الترجي، المقرر لها الثامنة مساء غد بتوقيت تونس على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس. وقال رئيس الجهاز الطبي إن كافة الأمور الطبية داخل الفريق مطمئنة قبل مباراة الترجي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وإن جميع اللاعبين تحت تصرف الجهاز الفني قبل المباراة. وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

الأهلى يرتدى الزى الأسود كاملا.. والترجى بالأحمر والأصفر فى قمة نصف نهائى الأبطال

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي اليوم بفندق فريق الترجي بتونس، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وحضر الاجتماع من الأهلي كل من: سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على كافة الضوابط الإدارية والتنظيمية للمباراة، وتقرر أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود كاملًا، والحارس الزي الأخضر، فيما يرتدي الترجي القميص باللونين الأحمر والأصفر والشورت والجوارب الحمراء.

محاضرة كولر مع لاعبى الأهلى قبل المران الأخير استعداداً للترجى فى تونس.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو للمحاضرة التى عقدها السويسري مارسيل كولر المدير الفني مع لاعبي الفريق قبل التحرك لخوض أخر مران في تونس استعداداً وأقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي اليوم بفندق فريق الترجي بتونس، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كولر للاعبى الأهلى: الشباك النظيفة أمام الترجى خطوة مهمة فى طريق النهائى

طالب السويسرى مارسيل كولرالمدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بالحفاظ على شباك المارد الأحمر "نظيفة" فى مباراة التونسى المقرر لها غداً فى دورى الأبطال، مُشدداً لهم على أن الخروج من لقاء الغد دون أهتزاز الشباك أحد أهم مقومات الصعود لنهائى البطولة. وتحدث كولر مع لاعبى الأهلى على مدار الأيام الماضية عن عدة أمور ونقاط فنية خاصة بلقاء الترجى غداً ويأتى فى مقدمتها، كيفية التأمين الدفاعى ومنع لاعبى الترجى من الوصول لمرمى محمد الشناوي. وأوضح المدير الفنى للاعبى الأهلى أن الفريق عليه أن يخرج بمكاسب عديدة فى لقاء الذهاب غداً بتونس أهمها عدم إستقبال أهداف على أن يحسم الأهلى تأهله فى القاهرة بعد أسبوع. ويلتقى الأهلى مع الترجى بملعب رادس فى العاشرة من مساء غداً، الجمعة، بتوقيت القاهرة فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 19 مايو الجاري.

الأهلى يخسر من أول أغسطس الأنجولى فى الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد