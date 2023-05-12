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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 11 / 5 / 2023، حيث شهدت أخبارا كثيرة أبرزها، طلائع الجيش يهزم الشرقية بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر.
طلائع الجيش يهزم الشرقية بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر.. فيديو
تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على الشرقية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد جهاز الرياضة.
الاتحاد يفوز على الأهلي ويعادل نتيجة سلسلة مباريات نهائي دوري السوبر
الإسماعيلى يرصد مكافآت خاصة للفوز على الزمالك فى الدورى
رصدت إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى مكافآت خاصة للجهاز الفنى واللاعبين للفوز على الزمالك فى المباراة المقرر لها السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.
فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42/22 فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة .
وزير الرياضة يطمئن على الأهلى وطائرة الزمالك ومنتخب الأثقال فى تونس
أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً بالسفير إيهاب فهمى سفير مصر بتونس؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة ببعثة المنتخب الوطنى لرفع الاثقال المشارك بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من (10-20) مايو بالجمهورية التونسية.
آخر مران للأهلي بملعب رادس استعدادا لمباراة الترجى بدورى الأبطال.. فيديو
خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأخير بملعب حمادي العقربي برادس، استعداداً لمباراة الترجي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
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