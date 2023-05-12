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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 11 / 5 / 2023، حيث شهدت أخبارا كثيرة أبرزها، طلائع الجيش يهزم الشرقية بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر.

طلائع الجيش يهزم الشرقية بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر.. فيديو

تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على الشرقية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد جهاز الرياضة.

الاتحاد يفوز على الأهلي ويعادل نتيجة سلسلة مباريات نهائي دوري السوبر

نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري فى تحقيق الفوز في ثاني مواجهات دور نهائي دوري السوبر رجال على حساب النادي الأهلي بنتيجة ٨٠-٦٢.

الإسماعيلى يرصد مكافآت خاصة للفوز على الزمالك فى الدورى

رصدت إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى مكافآت خاصة للجهاز الفنى واللاعبين للفوز على الزمالك فى المباراة المقرر لها السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى. طبيب الأهلى يؤكد جاهزية جميع اللاعبين قبل مواجهة الترجى أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي جاهزية لاعبي الفريق من الناحية الطبية لمباراة الترجي، المقرر لها الثامنة مساء غد بتوقيت تونس على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس. الزمالك يهزم رد ستار فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42/22 فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة .

وزير الرياضة يطمئن على الأهلى وطائرة الزمالك ومنتخب الأثقال فى تونس

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً بالسفير إيهاب فهمى سفير مصر بتونس؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة ببعثة المنتخب الوطنى لرفع الاثقال المشارك بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من (10-20) مايو بالجمهورية التونسية.

آخر مران للأهلي بملعب رادس استعدادا لمباراة الترجى بدورى الأبطال.. فيديو