شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم رجاء أغادير فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد للرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفاز فريق الأهلى فى أول لقاءاته على بطل إثيوبيا أول امس بنتيجة59/8، بينما إفتتح الزمالك مشوار البطولة بمواجهة فانز الكاميرونى أمس.

وتضم المجموعة الأولى، الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

بينما تضم المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي.

أما على صعيد منافسات السيدات، خسر فريق الأهلى أمام نظيره أول أغسطس الأنجولي.

يتواجد الأهلى ضمن المجموعة الثانية بجانب كلا من، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

المجموعة الأولى (سيدات):

بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات):

أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).