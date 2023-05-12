شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتونس: معنويات لاعبي الأهلي مرتفعة وقرار منع الجماهير يُحترم من الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير ايهاب فهمي، سفير مصر في تونس، أن بعثة النادي الأهلي أدت المران الرئيسي على ملعب رادس استعدادا لمواجهة الترجي غدا، مشيرا إلى أن الوضع العام جيد ولاعبي الأهلي في حالة معنوية مرتفعة للغاية، متمنيا مشاهدة مباراة مميزة تليق بالأهلي والترجي.

وأشار إيهاب فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أنه كان في استقبال بعثة النادي الاهلي فور الوصول إلى تونس، مؤكدا أن الاستقبال للأهلي شهد حفاوة كبيرة من الجانب التونسي.

وتابع: "الجميع في تونس كان يتطلع أن تكون المباراة بجمهور ولكن هذا قرار من الاتحاد الافريقي وهو قرار يحترم من الجانبين، والمهم أن الفريقين يقدموا ملحمة رياضية يستمتع بها الجماهير المصرية والعربية والافريقية ونقدم مباراة تليق بحجم وعراقة الناديين".